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أَعفت وزارة الصحة اليوم الوافدين إلى لبنان من فحص الـ«PCR» عند الحدود، شرط أن يكونوا من الملقّحين. وأتى القرار عقب تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا».



وأعلن وزير الصحة فراس الأبيض بعدما ترأس في السراي الحكومي لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس «كورونا»، أنه تقرّر «إعفاء الوافدين إلى لبنان الملقحين من إجراء اختبار PCR أو الـAntigen على الحدود عند الوصول، بشرط ألا تتعدى الجرعة الأخيرة من اللقاح ستة أشهر».

كما تقرّر «الطلب من لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة أن تُعيد النظر في البروتوكولات من ناحية مدة العزل أو الفحوصات ليتمّ تعميمها على جميع المرافق التربوية وغيرها، وإعداد اقتراح لإجراءات السلامة المطلوب اتباعها في مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة».

وأوضح الأبيض أن «أعداد المصابين بكورونا المسجلين يومياً تراجعت في الأسبوعين الماضيين، كما تراجعت نسبة الفحوصات الموجبة والرقم التكاثري الذي تدنى إلى ما دون الواحد، وهي مؤشرات تدل على أن الإصابات في لبنان إلى المزيد من التراجع».

وبيّن وزير الصحة أن «الوصول إلى نسبة ستين في المئة من الملقحين هو هدف من المهم التوصل إليه في المرحلة المقبلة وحتى بداية الصيف، حيث من المترقّب مجيء أعداد كبيرة من اللبنانيين غير المقيمين، فضلاً عن التحسّب لدورة جديدة للجائحة التي لم تنتهِ وقد تبرز متحورات جديدة تحتّم البقاء على درجة عالية من الاستعداد».

وكانت وزارة الصحة قد سجّلت عن أمس 3978 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس.