مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

مفاوضات "فيينا" عالنار وملف اوكرانيا على نار وتتوزع الاهتمامات والترقبات والأعين المحلية على تطورات الخارج المتسارعة وملفات الداخل الضاغطة والملحة...

لبنان ينتظر زيارة وزيرالخارجية الفرنسية لبيروت مطلع اذار المقبل بعد اللقاء الذي جمع جان ايف لودريان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ميونيخ.. كما يرقب زيارة جديدة للوسيط الاميركي آموس هوكستين في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية علما" أن الزيارة الاخيرة لهوكستين أشاعت تفاؤلا" لديه بإمكان التوصل الى اتفاق ضمن فترة مقبولة في وقت اكد رئيس الجمهورية من جديد اليوم أن ما يقال حول التنازل في التفاوض عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحا" وأن النقاشات ستحفظ حقوقه وثروته...

وفي شأن متفرع من مسألة الطاقة: من الدوحة اعلن وزير الدولة القطرية لشؤون الطاقة سعد الكعبي أن قطر تعمل لدعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال..

وعلى مستوى خطة النهوض بقطاع الكهرباء وهو ركيزة اصلاحية اساسية عين صندوق النقد الدولي عليها.. وغدا" يرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة للحكومة في السراي في شأن الخطة.. وعشية هذه الجلسة عقد الرئيس ميقاتي اليوم اجتماعا مع وزير الطاقة وليد فياض و اجتماعا واسعا" للجنة الوزارية الخاصة بدرس كل بنود ملف الكهرباء، للبحث في الخطة التي وضعها فياض للقطاع الكهربائي.. ومن المنتظر ان تعقد جلسة كهربائية ثانية يوم الجمعة في قصر بعبدا.

في الخارج وبينما الانظار مشدودة الى فيينا إلى خواتيم ايجابية قريبة للتفاوض النووي الايراني-العالمي إنبرت الخطوة الرئاسية الروسية الضاغطة من قبل فلاديمير بوتين, بإعلانه استقلال منطقتتين انفصاليتين في اوكرانيا ليقابلها تلويح اميركي-اوروبي بعقوبات شديدة على روسيا بحسب المصطلح المستخدم.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

20-2-2022 أرقام هذا اليوم متشابهة لكن الأحداث ليست كذلك. معادلة ثلاثية جديدة ترتسم في الأفق عربيا ودوليا. فمن بيان مجلس الأمن، إلى الورقة الكويتية الخليجية، وصولا إلى البيان المشترك لمجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، يتأكد أن لبنان ليس متروكا ولا منسيا. فالبيان المشترك الخليجي - الأوروبي يحدد نفس الأولويات الثلاث التي حددها بيان مجلس الأمن والورقة الكويتية وهي بالتدرج: تنفيذ الإصلاحات، إجراء الإنتخابات النيابية، وتطبيق القرارات الدولية المختصة بلبنان. فهل يعني هذا أن لبنان وضع على طاولة الحلول من جديد؟ من يتابع الحراك الديبلوماسي الأميركي والفرنسي والفاتيكاني، يلاحظ أن ثمة مقاربة جديدة لدى الأطراف الثلاثة تجاه لبنان، وأن هذه المقاربة تأخذ طابعا عملانيا وعمليا يتكرس يوما بعد يوم. وقد تكون المقاربة الجديدة المذكورة هي التي أخرجت وتخرج حزب الله عن هدوئه المعتاد. إذ يتحدث تارة عن كنس أتباع الأميركيين في الدولة، وطورا يعتبر الإنتخابات النيابية بمثابة حرب تموز سياسية، كما جاء على لسان رئيس مكتبه السياسي اليوم. إنها مؤشرات تدل على أن الحزب محشور بعدما فقد أي غطاء داخلي حقيقي، وأي نوع من أنواع الدعم العربي، وبعدما صار منبوذا بالنسبة إلى المجتمع الدولي. فهل يؤدي الأمر إلى تكريس المعادلة الثلاثية الجديدة، بدلا من معادلة شعب وجيش ومقاومة التي أوصلت لبنان إلى الخراب؟

توازيا، وزير الداخلية يواصل معركته، لوحده ربما بين المسؤولين الرسميين، وذلك في سبيل الحفاظ على ما تبقى من صورة لبنان في الخارج. فهو تحرك على مستويات عدة بعدما تلقى رسالة من وزير خارجية اليمن عن قيام الحوثيين باعمال تحريضية وعدائية داخل الاراضي اللبنانية. وقد تبين بعد التدقيق في الموضوع ان هناك قناتين تلفزيونيتين هما: المسيرة والساحات تبثان من الاراضي اللبنانية من دون اي تراخيص رسمية. لذلك اوعز الوزير المولوي الى الاجهزة الامنية المختصة اجراء الاستقصاءات ا حول الموضوع، وذاك بغية اتخاذ الاجرءات الادارية والقانونية اللازمة. دوليا الحرب في اوكرانيا تقترب بعد القرار الروسي غير العادي المتمثل بالاعتراف باستقلال اقليميين من اقاليم اوكرانيا. فهل القرار الروسي هو مقدمة لاعلان الحرب رسميا، ام يندرج في اطار تجميع الاوراق الحاسمة قبل الجلوس الى طاولة المفاوضات؟ مقابل التسخين على الجبهة الاوكرانية تبريد على جبهة النووي مع وصول المحادثات مع ايران في فيينا الى مرحلة حاسمة. وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين معنيين بالمفاوضات ان الاتفاق قد ينجز ويوقع في الايام القليلة المقبلة. كل هذا يجري، فيما لبنان بفضل معظم مسؤوليه، يكمل مسيرة المعاناة والتعثر. لذلك ايها اللبنانيون عندما تدق ساعة الاستحقاق اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون nbn

هذا الأسبوع كانت بدايته تشريعية بامتياز من بوابة جلسة مجلس النواب التي جاء حصادها وافرا.

ابرز محاصيل هذا الحصاد كان قانون المنافسة الذي طوى إقراره عهد الوكالات الحصرية وكسر الإحتكارات المعشعشة في لبنان منذ سنين طويلة.

إقرار هذا القانون يشكل إنجازا إصلاحيا مهما وتترتب عليه انعكاسات إيجابية بفتح الباب أمام المنافسة وتخفيض الأسعار.

لكن المأمول ألا ينضم هذا القانون إلى نادي القوانين غير المطبقة ذلك أن ثمة الكثير من التجارب المريرة مع القوانين المجمدة بداعي غياب الإرادة السياسية في الكثير من الأحيان.

من الثابت في هذا الإنجاز البصمات الواضحة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير مدعومين من كتل ونواب عديدين.

من العمل التشريعي إلى العمل الحكومي حيث تعقد غدا جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر في السراي لبحث جدول أعمال من ثمانية عشر بندا تتصدرها عقود النفايات في مختلف المناطق وخصوصا منها الموقعة مع شركة جهاد العرب.

أما ملف الكهرباء فحط اليوم في السراي في MINI مجلس الوزراء لإستكمال البحث في خطة الوليد لتوليد الطاقة بعد خمس سنوات.

2424 الوعد ليس بجديد وفي معلومات الـNBN أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير راض على الخطة التي يرى فيها تهميشا كبيرا للقطاع الخاص ولن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشتها قبل أن تتضح بالكامل.

وإلى ملف الكهرباء ثمة ملف آخر على نار حامية هو الاتصالات الذي كان اليوم محور بحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير جوني القرم.

وزير الإتصالات أعلن أن مرسوم تعرفة أوجيرو بات شبه جاهز وتحدث عن جو إيجابي في ما يتعلق بتفعيل القانون الرقم 4312002 للإتصالات وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة ومجلس إدارة (ليبان تلكوم).

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

عالميا، أزمة روسيا - أوكرانيا تشغل العالم وتحبس أنفاسه .

لبنانيا، جميع القوى من أحزاب وتيارات وحراك وثورة يعملون على استحقاق الإنتخابات النيابية وكأنها جارية غدا وليس في 15 أيار المقبل ... لا صوت يعلو فوق صوت الإنتخابات : تحالفات واستطلاعات، واللافت في هذا السياق أن الترشيحات ما زالت خجولة، كأن الترشيح بات مرتبطا بضمان تشكيل اللوائح أو حجز مقعد على لائحة ، وإلا يذهب الترشح هباء . واليوم موقف بارز من دار الفتوى أكد أن " لا تدخل في العملية الانتخابية ولا دعم لمرشح على آخر ولا دعم للائحة على أخرى "، و"جاء هذا الموقف على خلفية " ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة " والذي اعتبرته دار الفتوى بأنه " مجرد توقعات وتحليلات لا تمت الى الحقيقة بصلة" .

توقيت البيان جاء بعد ما رافق عزوف الرئيس سعد الحريري عن الترشح من خلط الأوراق ليس على مستوى بيروت فقط بل على مستوى الدوائر حيث لتيار المستقبل حضور مؤثر .

في ملف الترسيم، رد من رئيس الجمهورية على سيل من التصريحات عن أنه فرط بحقوق ومساحات ، فأوضح أن " ما يقال حول التنازل في التفاوض عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحا والنقاشات ستحفظ حقوقه وثروته " .

معيشيا ، باب سرقة جديدة من بعض المحطات والمتاجر:

مديرية حماية المستهلك كشفت محطات محروقات تستوفي مبالغ اضافية من المستهلكين عند التسديد عبر البطاقات المصرفية، كذلك الأمر بالنسبة إلى بعض المتاجر والسوبرماركت الذين مازالوا يتلاعبون بالأسعار وعدم إعلانها أيضا . كما تمت مراقبة عدد من المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية او لعدم استكمال تركيب العدادات .

إذا أزمة روسيا - أوكرانيا تشغل العالم، خصوصا بعدما أيدت روسيا انفصال منطقتين في أوكرانيا، ما اعتبره العالم مدخلا إلى سيطرة روسيا عليها .

البداية من هذا الملف .

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

لروسيا الفعل ولخصومها التهويل، وفي اقليم دونباس الاحتفالات وعلى كييف وحلفائها العويل .

قرر المارد الروسي فرسم قواعد اللعبة للحلف الاطلسي، اعترف بـ” دانيتسك” و”لوغانسك” جمهوريتين منفصلتين عن اوكرانيا، فاحرج الجميع، وترك واشنطن وحلفاءها يتخبطون بخياراتهم بعد الاسهاب بعنترياتهم .

ومع رسم فلاديمير بوتن لحدود الجمهوريتين الجديدتين في اقليم دونباس الاوكراني ، رسم ثابتتين دوليتين: الاولى انتهاء الاحادية القطبية في العالم، والثانية عدم السماح لاي كان بتحدي روسيا في حديقتها الخلفية.

اقسى الردود الاميركية كانت باعلان البانتاغون عن استعداد قواته الخاصة في بولندا لسحب الدبلوماسيين الاميركيين من كييف ان قرر الجيش الروسي ادخال قواته العسكرية الى هناك، وثاني الردود كان باجتماع عاجل لحلف الناتو في بروكسل ووزارة خارجية الاتحاد الاوروبي في باريس والاعلان عن عقوبات ضد روسيا، اما حليفهم الذي ورطوه وجعلوه كحصان طروادة – الاوكراني فلودومير زيلينسكي – فقد اغرقوه باتصالات التضامن والدعم دون الاستعداد لارسال ولو جنديا واحدا من حلف الاطلسي لمؤازرة قواته.. فهل يتعلم حلفاء واشنطن من درس زيلينسكي الجديد؟

في جديد التداعيات بالمنطقة الملتهبة وتشعباتها، التهاب باسعار النفط التي لامست حد المئة دولار للبرميل الواحد، وخشية على القمح الذي تعتبر روسيا واوكرانيا من أكبر الدول المنتجة له في العالم ..

وفيما العالم يتقلب على تطورات تصعيدية في اوكرانيا وايجابية في فيينا على الخط النووي الايراني، كان العدو الصهيوني يعيش الارباك على الخطين، ويصرخ بكل وجع بان الاتفاق النووي مع ايران بات واقعا.

في لبنان الواقع بين ازمة الاسعار وحديث عن رفع تعرفة الاتصالات، كانت رسائل الاستثمار الانتخابي بازمات اللبنانيين، وهو ما رد عليه رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد ابراهيم امين السيد: فالمال الانتخابي بدأ بالتدفق قال السيد امين السيد، والخارج يريد ان تكون الانتخابات وسيلة للوصول الى سلاح المقاومة وضرب مجتمعها خدمة للعدو الصهيوني ..

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

أوقف فلاديمير بوتين العالم على "إجر ونص".. جعل من الأمم المتحدة مهزلة بحسب اعتراف اميركا.. هز بخطاب واحد سوق النفط وجرح البورصات العالمية، وترك اوروبا تواجه ازمة غاز وهو رفع جمهوريتين الى سطح الاستقلال معترفا في لحظة قرقعة السلاح بالانفصاليين في ولايتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشكلان ثلاثة عشر في المئة من مساحة اوكرانيا، وبمجموع سكان يصل إلى عشرة ملايين في المنطقتين الصناعيتين وكان مستقبل هاتين المنطقتين يمثل أساسا مهما للوصول إلى حل وسط في أزمة أوكرانيا، ويبدو أن قرار الامس ينهي هذا الاحتمال. وتحريك القوات الروسية الى الداخل الاوكراني يقرب احتمال الحرب. ويجعل مصير المرحلة المقبلة متوقفا على ما يريده هذا الرجل ويقرره واذا كان من الصعب على لاعب الشطرنج الروسي الماكر والحذر مواصلة المغامرة العسكرية في اتجاه كييف ، خشية بث روح معاداة روسيا في الغرب، وحتى لا تحبس بلاده خلف اسوار حصار اقتصادي محكم مجددا.. الا انه أثبت أن في استطاعته اعادة عقارب الساعة الاوروبية الى الوراء، وأن أميركا ليست سيدة مطلقة في العالم مهما امتلكت من ادوات عقابية وعلى زمن يضرب فيه قيصر روسيا أميركا وأوروبا من المنطقة الموجعة ويرمي بالغاز المسيل للدموع في قارة تتنفس الأوكسيجن الروسي فإن الإدارة الأميركية تتجه لاستخدام سلاحها الوحيد المتمثل في العقوبات التي سوف يقررها الرئيس جو بايدن ضد روسيا مع الإبقاء على نافذة دبلوماسية وبسلاح العقوبات وبنوافذ دبلوماسية أيضا يبدو أن المعلومات التي ترددت قبل أيام عن لقاء موفد الترسيم الأميركي إلى لبنان اموس هوكشتاين مع رئيس التيار الوطني جبران باسيل في ألمانيا أصبحت حقيقة ولفت أن التيار لم ينف تلك المعلومات التي أكدتها مجلة الشراع كاشفة عن مقايضة رست على تبادل الخط الثالث والعشرين 23 برفع العقوبات عن باسيل لكن المعاون السياسي لباسيل رئيس الجمهورية ميشال عون رأى أن كل ما يقال حول التنازل عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحا.. لأن من يطلقونه غير ملمين بما دار في النقاشات التي سوف تحفظ حقوق لبنان وثروته الطبيعية.. وهذا هو المهم ومن الطبيعي أن يكون المعترضون غير ملمين بما دار من نقاشات لأنها تتعلق بأسرار الدولة وأمنها القومي وأحد أبرز تلك الأسرار هو التوافق على ترسيم حدود جبران باسيل البحرية والجوية في مقابل التنازل عن الخط التاسع والعشرين وعلى خط الهجوم تستأنف غدا رحلة الاستدعاءات بين المستقبل والتيار في جلسة محددة للواء عماد عثمان لدى القاضي نقولا منصور واليوم تأهبت الطريق الجديدة في مسيرة دفاع عن مدير قوى الامن أما في التأهب الانتخابي فإن الرئيس فؤاد السنيورة سيدلي بدلوه لناحية الاستحقاق غدا من دون أن تعرف وجهته السياسية ومسقط رأسه الانتخابي وما اذا كان سيخرق الخط الازرق سيغني السنيورة مواله غدا.. فيما يعزف النائب نهاد المشنوق عن الترشح في قرار فند أسبابه وترك مقعده للجيل الجديد.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

في انتظار بلورة المشهد الدولي والإقليمي على خلفية الأزمة الروسية-الأوكرانية، والملف النووي الإيراني وتأثيراته في المنطقة ولبنان، خارطة طريق شاملة رسمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دردشة مع ال أو.تي.في. توقف فيها عند ملفات ترسيم الحدود والوضع المالي والانتخابات المقبلة.

فمسألة ترسيم الحدود بالنسبة إليه شأن سيادي بامتياز، والتفريط بها مستحيل، مع العلم أن الخط 29 كان منذ البداية تفاوضيا، في حال وصل هذا الملف الى خواتيم سعيدة، هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان.

وبالنسبة الى موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فلماذا تخلف عن حضور جلسة الاستماع اليه كشاهد؟ ولماذا لم يمثل أمام القضاء؟ طبعا لا مشكلة شخصية معه، والقضية أرقام تخص الدولة والشعب. وأضاف الرئيس عون: أنا مستمر بالعمل على هذا الملف وفي كل ملف من حق اللبنانيين أن يعرفوا تفاصيله، ولو بقيت في النهاية وحيدا ومن دون دعم… فسأبقى أعمل لنعرف جميعا الحقيقة.

أما في الشق الانتخابي، فأكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات المقبلة ستحصل في موعدها، ونتائجها ستكون مصيرية في تحديد مستقبل لبنان. وتوجه الرئيس عون الى الشباب اللبناني بالقول: قطعت عهدا على نفسي الا أستسلم أبدا طالما أنا على قيد الحياة، من أجل الشهداء الذين سقطوا في سبيل لبنان، وأنا باق على هذا الوعد… فهذا البلد منهوب وليس مكسورا، وعلينا ان نناضل معا لمعرفة الحقيقة لبناء غد أفضل.

وختم الرئيس عون دردشته مع ال أو.تي.في. برسالة الى اللبنانيات واللبنانيين على أبواب الانتخابات: عيشوا أحرارا لدقائق وراء العازل، تعيشون أحرارا مدى الحياة.

لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، من التطورات المحلية إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.

تذكروا مثلا، كيف كان تكوين المجالس النيابية قبل ال2005، خصوصا على المستوى المسيحي: الكتل الكبيرة كانت ممنوعة بفعل قوانين الانتخاب المعلبة والمحادل والبواسط الانتخابية، وكان التمثيل المسيحي بالسلطة التشريعية مبعثر، بشكل بيمنع اتخاذ اي موقف بالملفات المصيرية، من دون الحصول على رضى الآخرين.

وما تنسوا ابدا، انو كل المطلوب اليوم من قبل الجهات الخارجية والداخلية يللي عم تراهن على الانتخابات المقبلة، هو قلب هالمعادلة، واعادة عقارب الساعة الى ما قبل العام 2005 على صعيد التمثيل المسيحي الميثاقي والوطني بمجلس النواب، حتى نرجع للدوامة ذاتها من الغاء الوجود السياسي والاداري لمكون اساسي، على وقع اخطار التجنيس والتوطين.

ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.