نادي قضاة لبنان: لعقد جمعية عمومية ومبادرة مجلس القضاء الاعلى لإحاطة القضاة بمساعيه وأفكاره

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اعلن نادي قضاة لبنان انه “بما أن قانون استقلالية السلطة القضائية قد أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته مجدداً دون تحديد مهلة زمنية واضحة وقصيرة لاقراره، وبما أن أوضاع قصور العدل مزرية للغاية وهي لا تليق ان تكون بيوتًا للعدالة والحق، وبما أن السواد الأعظم من القضاة محبطٌ معنوياً مما آلت إليه الامور، يجد نادي قضاة لبنان أنه لا مناص في الظروف الراهنة، من العودة إلى مطلبه الأساس الذي دعا إليه قبل إعلان القضاة اعتكافهم، وهو الدعوة العاجلة الى جمعية عمومية يبادر خلالها مجلس القضاء الاعلى الى إحاطة القضاة بمساعيه وأفكاره، لا سيما بشأن قانون الاستقلالية، ان لناحية مضمونه او المهلة الزمنية المتوقّع اقراره خلالها، كما والوقوف على هواجس القضاة وآرائهم، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها.”