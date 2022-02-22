"لن أفرّط بمسألة ترسيم الحدود".. الرّئيس عون للشباب: إعملوا لبناء لبنان جديد يليق بكم

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أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنّ ملفّ ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مسألة "سيادية بامتياز"، مشدداً على أنّه من المستحيل أن يفرّط بها.

وقال الرئيس عون في حديث لقناة الـ"OTV" إنّ "ترسيم الحدود مسألة سيادية بامتياز لذلك من المستحيل أن أفرّط بها، فأنا حريص كل الحرص على حقوق لبنان والشعب اللبناني".

وشدّد على أن "حرية وسيادة واستقلال لبنان لطالما كان الشعار الذي في ظلّه أقوم بكل عملي السياسي".

وتوجه إلى شباب لبنان بالقول: "يا شباب لبنان أقول عاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم والحفاظ عليه بين أهداب العيون، اعملوا لبناء لبنان جديد يليق بكم وبأولادكم، فهذا البلد منهوب وليس مكسوراً، فلنناضل معاً لمعرفة الحقيقة ولبناء غد أفضل مليء بالحياة الكريمة والعيش بكرامة".

وأضاف: "كلمتي الى اللبنانيات واللبنانيين ونحن على أبواب الانتخابات: عيشوا أحرارا لدقائق وراء العازل، تعيشون أحراراً مدى الحياة".

وأشار إلى أنّه "لطالما أيّاً كان المرتكب في الشقّ المالي سيلقى العقاب المستوجب له، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف وفي كل ملف من حق اللبنانيين أن يعرفوا تفاصيله، حتى ولو بقيت في النهاية وحيداً وحتى من دون دعم".