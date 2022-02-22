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الحلبي تفقد إذاعة لبنان: سنتعاون مع الجهات الخارجية والمانحة لتأمين الكهرباء والخدمات ورقمنة الارشيف كاملا

22
FEBRUARY
2022
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فاجأ وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة الدكتور عباس الحلبي العاملين في "إذاعة لبنان"، بزيارة تفقدية، إذ دخل إلى استديو البث المباشر وحل ضيفا لدقائق على الفقرة التي يقدمها الزميل سعيد ملكي.

ثم جال مع الموظفين المسؤولين عن الاستديوهات والأرشيف والنسخ، يرافقه المستشار الإعلامي ألبير شمعون، وعاين استديو فيروز، وعبر عن دهشته لأهمية الاستديوهات والتجهيزات الموجودة، ثم زار قاعات الارشيف الإذاعي الذي يضم كنوزا من الشرائط الأصلية لأهم المطربين والفنانين، إضافة إلى البرامج منذ تأسيس الإذاعة حتى اليوم.

وأسف لعدم وجود الكهرباء في كل المبنى، إذ اضطر للتجول في قاعات الارشيف على ضوء مصباح الهاتف، واختار عشوائيا عددا من الأشرطة واطلع على تاريخها منذ ستينيات القرن الماضي.

ووجه الحلبي تحية التقدير لجميع الإعلاميين والموظفين الإداريين والفنيين في الإذاعة لأنهم "يعملون في ظروف بالغة الصعوبة لكي تستمر المؤسسة".

وأشار إلى عزمه "التعاون مع الجهات الخارجية والمانحة لتأمين الكهرباء والخدمات والتجهيزات ورقمنة الارشيف كاملا والإفادة منه لتغذية الإذاعة"، لافتا إلى "التعاون القائم مع اليونسكو من أجل تأمين اجهزة الكمبيوتر والخوادم للوكالة الوطنية للاعلام". واتصل بالجهات القانونية للوقوف على رأيها في العمل على تحويل الإذاعة و"تلفزيون لبنان" و"الوكالة الوطنية" ومركز الدراسات، إلى "جهات منتجة تسهم في تأمين جزء من النفقات للاذاعة والمؤسسات الشريكة".

وأشار إلى "التعاون القائم مع الجانب الفرنسي لمتابعة رقمنة الارشيف الإذاعي والتلفزيوني والإخباري، وجعله بصورة متطورة ورائجة، ويمكن الافادة منه على مستويات متعددة".

ولفت إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتركيب الزجاج لمبنى وزارة الإعلام والإذاعة وتنفيذ بعض الصيانة، ليتمكن العاملون والقائمون على المؤسسات الموجودة في هذا المبنى من متابعة العمل والإنتاج في ظروف أفضل.

ووعد بـ"العمل اليومي على تأمين متطلبات العمل الإعلامي المنتج والهادف". 

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