بالصور- توقيف الجيش مطلوبين في مناطق مختلفة

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جرد شبعا – الجنوب، كلاً من: (م.د)، (ش.ت) (ب.ص)، (م.ع.ص)، والسوريَيْن (م.ص) و(و.ك) لإقدامهم بتواريخ مختلفة على تهريب أشخاص بين لبنان والأراضي السورية.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة البداوي – الضنية كلاً من (ي.س) و(م.م) لارتكابهما جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، وسرقة محولات وأسلاك كهربائية ومادة المازوت من منشأة النفط، وقطع الطرقات، وإطلاق النار، وضبطت بحوزتهما رمانتين يدويتين وكمية من مادة الهيرويين وعملة مزورة.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الحمرا – بيروت السوري (م.ه) لإقدامه على ترويج المخدرات.

سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.