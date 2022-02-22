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بالصور - وفد من التيار الوطني الحر برئاسة الخطيب زار قضاء مرجعيون والتقى فعالياته

22
FEBRUARY
2022
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قام وفد التيار الوطني الحر برئاسة نائب الرئيس للعمل الوطني طارق الخطيب يوم الاثنين ٢١/٢/٢٠١١ الذي ضم اوديل سلامة،داني سابا،عفيف نسيم،حسان الحسن ورمزي دسوم بزيارة الصحافي نضال عيسى في منزله في مرجعيون حيث كان لقاء موسع مع رئيس بلدية الماري يوسف فياض ورئيس بلدية كفر حمام السابق علي فارس بالإضافة إلى مختار عين جرفا سالم غازية ورجل الأعمال عبدالكريم عبدالله،تناول المجتمعون شؤونا بلدية وتنموية بالإضافة إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من نيابية وبلدية وختاما قدم السيد نضال عيسى دروعا تكريمية باسمه وباسم مجلة كواليس لنائب رئيس التيار الاستاذ طارق الخطيب.


ثم انتقل الوفد إلى مبنى بلدية كفركلا حيث التقى رئيس البلدية حسن شيت الذي آثار المتاعب التي تواجه العمل البلدي خاصة مع انهيار سعر صرف العملة الوطنية وبعدها التقى في مبنى بلدية برج الملوك بنائب رئيس البلدية موسى الحمصي الذي شارك الاستاذ الخطيب ضرورة تثبيت اهل المنطقة فيها بدل الانتقال الى بيروت للعمل فيها وذلك بتوفير فرص عمل لأهل المنطقة.

وفي ختام الجولة لبى الوفد دعوة قيادة حزب الله في المنطقة للقيام بزيارة للحدود في منطقة العرقوب ومزارع شبعا حيث عبر نائب رئيس التيار طارق الخطيب عن اعتزاز التيار قيادة واعضاء بتضحيات المقاومين في الحفاظ على سلامة ارض لبنان وعزة أبنائه تجاه التهديدات الاسرائيلية الدائمة .

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