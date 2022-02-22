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الحبتور يذكّر الرئيس بري!

22
FEBRUARY
2022
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استغرب رجل الاعمال أحمد خلف الحبتور تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بريّ وقوله إن “لبنان يعاني من حصار عربي”.

 

غرد الحبتور عبر “تويتر”، قائلًا: “أولاً، الدول العربية لم تحاصر لبنان يوماً وما زالت حتى اللحظة مستمرة بفتح ابوابها للّبنانيين ومنحهم فرصة للاستقرار المفقود في بلدهم”.


وأضاف: “ثانياً، إن أي موقف تتخذه الدول العربية من لبنان هو ردّ فعل على تصرفات وتعديات حزب الله عليها إن كان صراحة أم من خلال توريد سموم قاتلة إلى أراضيها”.

 

وتابع: “ثالثاً، عن أي وحدة يتكلم الاستاذ بري عندما يكون لبنان وشعبه رهينة لدى حزب إرهابي يعادي كل جيرانه ومحبيه؟”


وأكمل الحبتور تغريداته: “رابعاً، لبنان كان بلداً غنياً بأصوله، نعم. وسيعود كذلك عندما يتحرر من سيطرة وكيل إيران في لبنان حزب الله. وما لم يتحرر لبنان من هذا الاحتلال، فلا أمل في نهضته مهما تم وضع خطط او اجراء مفاوضات. فسبب البلاء موجود ولم يرحل، فلا نضع رؤوسنا في الرمال”.

 

وختم: “أذكّر الاستاذ نبيه بري بكلامه لي شخصياً في لقاء لنا في أوائل التسعينات في مجلسه في المصيلح حيث قال لي “نريد من دول الخليج أن تنقذ لبنان من النفوذ الإيراني قبل أن يستحلّوه بالكامل، فلا تتركوا لبنان يقع في يد الإيرانيين”.

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