"جنون" شباط.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

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أشارت صفحة Lebanon Weather Forecast على فيسبوك ان "شباط مهما شبّط ولبّط ريحة الصيف فيه" وهذا ما سنشعر به يوم غد الأربعاء.

وأضافت الصفحة: يستمرّ الطقس المُستقرّ حتى فجر يوم الخميس، مع درجات حرارة تواصِل إرتفاعها لتُسجّل الأربعاء 25 درجة ساحِلاً (خاصةً ساحل جبل لبنان والجنوب) و20 على جبال ال 1000م وفي البقاع. كما ونتأثّر بغُبار ورياح دافئة نسبيّاً قبل أن يتحوّل الطقس إلى غير مُستقرّ فجر يوم الخميس.

وأكدت ان لا ثلوج يوم الأربعاء على 1000م كما يُشاع، لا بل طقس دافئ ومُغبر.

نتأثّر بين الخميس والسبت بمُنخفض جويّ إعتياديّ مع رياح ناشطة نسبيّاً بحدود الـ 50كم/ساعة، تتساقط خلاله الأمطار الغزيرة الرعديّة والبَرَد على شكل زخّات مُتقطّعة ومُتفرّقة. أمّا الثلوج، فتبقى بحدود 1400-1500م على أنّ تُلامِس في بعض أوقات الذروة 1250م بين ليل الخميس وصباح يوم الجمعة من دون تراكم يُذكر.

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة.



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح مع احتمال انتشار الغبار في الأجواء والتي تسوء معه الرؤية.



الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تبدأ الثلوج بالتساقط على ارتفاع 2000 متر وما فوق نهارا وينحدر مستوى تساقطها ليلا لتلامس 1600 متر وما فوق.