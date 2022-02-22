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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 شباط 2022

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الأخبار: روسيا للغرب: هنا تبدأ الحرب

لفلفة ملف سلامة: مشنقة بلا حبل

التضخم 825 في المئة... والأسعار إلى مزيد من الارتفاع

«الأخبار» تنشر تفاصيل رحلة «حسّان»: كيف تجاوزت «حسان» الرادارات المتطورة على طول الحدود؟ «القبة» و«أباتشي» والـ «أف 16» لم توقف مسيّرة المقاومة

 

 



الديار: اقرار اسرائيلي «بالعجز» في مواجهة 2000 مسيرة متطورة : حزب الله يجهض «التصعيد»
عون يزيد الشكوك حول «الترسيم»... «اسرائيل» تتسلل انتخابيا... وجنبلاط قلق من تحجيمه!
الاحتكارات لم تسقط نهائيا... استقلالية القضاء الى «مقبرة اللجان» والموازنة في «خبر كان»

 

 

 

نداء الوطن: "الثنائي الشيعي" يتحدّى أهالي ضحايا المرفأ: تعليق التحقيق مجدّداً
الترسيم: هدايا عونية "مجانية" ووعود إسرائيلية "وهمية"!

 

 

 

اللواء: جلسة التسويات: إنهاء عهد الوكالات الحصرية وتمديد رفع السرية المصرفية
غضب شعبي على عون لرد القانون الطالبي.. وبهاء الحريري يُقابل الراعي في روما

 

 

 

البناء: بوتين يلاعب الناتو من كييف على حافة الهاوية… وأسعار النفط والغاز تلاقيه / مجلس النواب يفاجئ… ويُقرّ قانون المنافسة وإلغاء حماية الوكالات / أسئلة حول تجاهل وزير الكهرباء للعروض الروسيّة في الكهرباء والغاز /

 

 

 

النهار: البرلمان يستبق "نهايته" والمشاريع الإصلاحية عالقة

 

 

 

الجمهورية: ألغيت الوكالات الحصرية... فهل تطبق؟

بوتين يهدد والغرب يصعد

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi le Hezbollah a fait étalage de muscles

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