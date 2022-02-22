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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 شباط 2022

22
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

كشفت مصادر فاتيكانيّة عن تنظيم جهات كنسية وحزبية لبنانية حملة رسائل احتجاج على كلام وزير خارجية الفاتيكان الداعي لرفع العقوبات عن حزب الله وإلغاء تصنيفه إرهابياً وانتقاد قوله لا يجوز أن تكون الكنيسة غنية بينما الرعايا فقراء.


خفايا

قال صحافيون مصريون إنهم لاحظوا غياب فقرة قال فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الرئيس سعد الحريري منع من المشاركة في الانتخابات ولم ينسحب برضاه من النص العربي للحوار الذي اجرته معه صحيفة الأهرام بينما بقيت الفقرة في النص الإنكليزيّ.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

لم يحسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هل سيترشح إلى الانتخابات ام يدعم شخصية سنّية من فريقه السياسي. وتعتقد مصادر متابعة أن التأخير مرتبط بمسألة بقاء ميقاتي رئيساً للحكومة في مرحلة ما بعد الإنتخابات.

 

بدأ الموظفون المصروفون من شركة «باك» تقاضي تعويضاتهم إبتداء من الأسبوع الماضي وعلى دفعات. عدد المصروفين يناهز الـ 400 ويتقاضون التعويضات بواسطة شيكات للمستفيد الأول بالدولار الأميركي التي تودع في حساباتهم في المصارف وفق شروط يفرضها كل مصرف على زبائنه.

 

 


اللواء: أسرار

همس
فرض ملف صراع الفضاء مع إسرائيل على الطاولة الضربات على طول منطقة الحدود الشمالية - الشرقية وصولاً إلى العمق السوري؟


غمز
كشف وزير خدماتي أن ملف وزارته بات «بأيدٍ أمينة» لجهة المتابعة اليومية مع سفيرة دولة كبرى!


لغز
راعى نص «قانون المنافسة» هواجس أصحاب الوكالات، لجهة الحؤول دون التوجه إلى صدام تجاري - نيابي - سياسي في البلد!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

فترةٌ حافلة بالتطورات
قالت أوساط متابعة إنّ الفترة لإقفال باب استحقاق حسّاس والبالغة 23 يوماً ستكون حافلة بالتطورات.

 

الانتخابات النيابية... لا بديل عن هذا الحزب!
تقرّ جهات معارضة أنّ بيئة حزب مؤثر لن تتخلّى عنه في الإنتخابات لأن لا بديل أو ملجأ آخر لها.

 

موقف من مسيّرات المقاومة

رأى وزير سابق أنّ مفاعيل مسيّرات المقاومة ستؤدي إلى توازن رعب جوّي مع إسرائيل.

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