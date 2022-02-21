living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"انهاء حزب الله ليس من ضمن قدراتنا".. بو حبيب: لا تنازل عن حقوق لبنان باتباع الخط 23

21
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، أنّ دور وزير الخارجية في قضية ترسيم الحدود البحرية يقف على التنسيق، جازماً بأن "لا تنازل عن حقوق لبنان باتباع الخط 23".

وكشف بو حبيب في حديث لبرنامج "عشرين 30" على الـ"LBCI"، عن عرض شفهي وصل من الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بموضوع الترسيم لكنه لا يستطيع الافصاح عنه.

وقال بو حبيب: "حتى في قضية ترسيم الحدود، دور وزير الخارجية يقف على التنسيق والقرار يقع عند الرؤساء الثلاثة".

وأكّد أن "لا تنازل عن حقوق لبنان باتباع الخط 23 لترسيم الحدود البحرية"، مضيفاً: "وصلنا عرض شفهي من الموفد الأميركي في موضوع ترسيم الحدود ولا أستطيع الإفصاح عنه ولكن لا شيء مكتوب أو رسمي بعد".

وفي ما يتعلّق بالورقة الكويتية، قال بو حبيب إنّ "حزب الله لم يطلع على الرد اللبناني على الورقة الكويتية"، مشيراً إلى "أنّنا أبدينا استعدادنا للمشاركة ببناء مسار يسمح بتطبيق القرارات الدولية وتحديداً 1559 و1701".

وأوضح أنّ "الكويتيين أبدوا راحتهم للرد اللبناني على الورقة والرد كان شاملاً وقارب جميع النقاط".  

وأشار إلى أنّ "لبنان في رده تجاوب مع طلب الكويتيين بوضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون ولبنان".  

ورأى أنّ "انهاء حزب الله ليس من ضمن قدراتنا ويسبب حرب أهلية واللبنانيون لا يريدون الحرب".

ولفت إلى أنّ "لبنان سيترأس مجلس وزراء الخارجية العرب بجلسته المقبلة ونسعى لتأكيد ارتباط لبنان بمحيطه العربي".

وقال بو حبيب: "لم يستشرني رئيس الحكومة قبل اللقاء برئيسة جمهورية كوسوفو".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout