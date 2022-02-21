داليا داغر عبر "ضروري نحكي": بإنتظار اتّضاح الصورة دوليا تستنفر وزارات الدولة ومؤسساتها في زمن الأزمة

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مقدّمة "ضروري نحكي" مع داليا داغر:



تستحوذ الدينامية الدولية على المشهد السياسي وتُظلّل كل ملفات المنطقة. ويبدو لبنان المُنتظر لمآل هذه الدينامية في مساحة رمادية أرخت بظلالها على مجمل الحراك السياسي. فاقتصر النشاط اليوم على جلسة قصر الأونيسكو التشريعية. ولعلّ أبرز ما خرجت به، في يومها الأوّل، إقرار قانون المنافسة وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن حسابات مصرف لبنان، لإتمام التدقيق الجنائي.

بإنتظار اتّضاح الصورة دوليا، تستنفر وزارات الدولة ومؤسساتها، في زمن الأزمة.

ولعلّ وزارة الشؤون الإجتماعية تتصدّر خطوط المواجهة لأنّها الأقرب الى هموم الناس وعلى تماس مع وجعهم. نتحدّث هنا عن مشاريع عدة أبرزها شبكة دعم، التي تشمل برنامج أمان ومشروع البطاقة التمويلية، وكذلك عن برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا.

حاجات الناس تضاعفت. كثر منهم تسجّلوا على شبكة دعم ليستفيدوا من برنامج أمان، على أن يبدأ الدفع الشهر المقبل بعد أن تمّ تحديد الطلبات المقبولة بمئتي ألف طلب، وبدأت الزيارات المنزلية للتأكّد من وضع العائلات.

كثيرة هي ملفّات وزارة الشؤون الإجتماعية، فتدهور سعر صرف الليرة واحتجاز الاموال في المصارف أصاب جمعيات الرعاية الإجتماعية في الصميم، فلم تعد قادرة على التكيّف والاستمرار، مُلوّحة بإقفال أبوابها.

ماذا فعلت وتفعل وزارة الشؤون للحدّ من تداعيات الإنهيار، وما هي الأدوات التي تتسلّح بها للمواجهة. أسئلة نطرحها الليلة على ضيفنا في الاستديو وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار. ونطلّ على وضع جمعيات الرعاية الاجتماعية مع منسّق الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة الشيخ اسماعيل الزين.

وفي الحلقة أيضا، نافذة صغيرة على متغيّرات السياسة الدولية من فيينا الى الخليج فلبنان، مع السياسي اللبناني الأستاذ خلدون الشريف.