سامر سعادة: هني قالو انو جبران باسيل ما بيقدرو يسقطوه.. والكتائبيين بالبترون متروكين!

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رأى النائب السابق سامر سعادة أنّ فوز المرشح مجد حرب في البترون لا يمكن أن يكون على حساب الوزير جبران باسيل، وإنّما سيتسبّب فوزه بخسارة مرشح القوات اللبنانية في البترون.

سعادة وفي مقابلة مع الاعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها "بلا رمادية" كشف أن من اجتمع معهم في المكتب السياسي الكتائبي يقرّون ضمنيًا أن باسيل لا يمكن اسقاطه.

هذا واعتبر أن الكتائبيين في البترون "متروكين، وما بيتذكروهن الا كل ٤ سنين والصفقة بتركب عليهن".

هذا وكشف سعادة أنّ أمين عام حزب الكتائب أجابه ردًا على مخاوفه أن يغادر الكتائبيون حزبهم بعبارة "يفلّوا"!