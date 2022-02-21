لجنة العمال المياومين ردت على بيان كهرباء لبنان: نحن الضحية وإن عدتم عدنا

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ردّت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان, اليوم الإثنين, في بيان، على بيان "مؤسسة كهرباء لبنان، وقالت: "بعد الاطلاع على بيان إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والأمر الإداري الصادر عن المدير العام كمال حايك نعود ونذكركم بمن يتخلف عن الوعود التي وعدنا بها وأمام وسائل الاعلام منذ 23/11/2021".



وأضاف, "كنا على ثقة بوعدكم وبالمدة التي حددها المدير العام بحضور وزير الطاقة المهندس وليد فياض ورئيسة هيئة شؤون الموظفين هدى كفوري والمدير المالي للمؤسسة جورج عازوري في ما يخص دفع الرواتب ورواتب شهر 11، التي لم تدفع كاملة حتى يومنا هذا، حتى التقديمات الاجتماعية لم تبصر النور".



وتابع البيان, "نحن الضحية، ونذكركم بأنه بين 23/1/2018 و22/9/2018 كان عقد العمل القانوني الأخير لنا لدى شركة ترايكوم. وبعد ذلك، بدأ التمديد، ولا يحق لأي شركة أو متعهد التمديد لسنوات عدة متتالية، فهذا مخالف للقانون".

وأشار إلى أنَّ, "العمال، طيلة هذه المدة، يعملون من دون تنفيذ بند الحماية المذكور في العقد، معرضين حياته للخطر في سبيل المصلحة العامة وحسن سير العمل وتأمين التيار الكهربائي للمواطنين".

ولفت البيان أنه, "منذ ذلك الحين، نتقاضى الاجر اليومي 40 ألفا، ولم يرف لكم أي جفن، ونحمل هذه المسؤولية لكم بالمباشر ولوزارة الطاقة".

وطالبت اللجنة, "وزير العمل بالتحقق من عدم انقطاع عمل جميع العمال المياومين في المؤسسة وبتثبيتهم"، وقالت: "هذا حق لنا ويضمنه الدستور".



وسألت, "ألا يحق لنا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بأن نطالب بزيادة على الراتب، علما أن كل المؤسسات والمتعهدين رفعوا أجور عمالهم وتمت الموافقة عليها من قبلكم؟".



وختمت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان بالقول: "سنرفع الصوت عاليا لمن يتجرأ على ظلمنا والاستهتار بحياتنا والمماطلة في دفع رواتبنا التي لم تعد تكفي لإطعام أولادنا، وإن عدتم عدنا".