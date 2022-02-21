السفير غابي عيسى للـtayyar.org: كيف يمكن لعاقل أن يتجرأ ويقول إن لبنان ليس بلداً نفطياً؟

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أكد سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة غابي عيسى، للـtayyar.org أنه في موضوع ترسيم الحدود البحرية هناك بوادر فرج حذر للمرة الأولى منذ سنتين، لافتاً في تعليقه على الحملة التي شُنّت على رئيس الجمهورية في هذا الصدد الى أن الأمر متوقّع لكن الرئيس عون سيحقق مصلحة لبنان رغم المعرقلين، والظرف مناسب.

وسأل عيسى:"كيف يمكن لعاقل أن يتجرأ ويقول إن لبنان ليس بلداً نفطياً؟ ألم يفكّر كيف "سيبلع" كلامه في ما بعد؟ هل أتت شركة توتال لتلعب عندنا مثلاً؟ وحين تدقّ الساعة سيطلب اليها من أوقفها عن العمل، استكمال ما بدأت به".

وأضاف عيسى لموقعنا:" أطراف وأحزاب سياسية عدة تمنّت أن لا تجد توتال الغاز في بحرنا وهللت لها عندما أعلنت زوراً تحت الضغط أن لا غاز بكمية تجارية في البئر الذي حفرته. تصوّروا أن يكون أحد هؤلاء في موقع الرئاسة مؤتمن على ثرواتنا".

وختم عيسى بالقول:" المواجهة اليوم في موضوع الحدود البحرية هي مع اسرائيل والذين يزايدون على الرئيس يطمحون الى وضعه ووضع لبنان بمواجهة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة. دعونا لا ننسى أن من يزايد اليوم، هلّل لإسرائيل في حرب تموز ٢٠٠٦".