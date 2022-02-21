النائب فريد البستاني لـtayyar.org: قانون المنافسة يجب أن يحقّق التوازن بين حقوق المستهلك وواجبات التجار

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أكد النائب الدكتور فريد البستاني للـtayyar.org أن قانون المنافسة والغاء حماية الوكالات الحصرية إنما هو قانون بغاية الأهمية لأن من شأنه الغاء الاحتكارات، معتبراً أن وجهات النظر المختلفة تغني وتعطي ثماراً طيّبة "لأننا من خلالها استمعنا الى كل أطياف المجتمع التي لها علاقة بقانون المنافسة ليكون الاقرار جامعاً للكل".

وأشار البستاني عبر موقعنا الى أن إقرار هذا القانون يجب أن يأتي كذلك ضمن سلّة كاملة متكاملة منها توقيف التهريب على المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة، وكذلك منع دخول السلع المزوّرة على أشكالها الى أسواقنا لأنها تؤثّر سلبًا على السلامة العامة وكذلك على حقوق المستهلك.

وقال البستاني:"أضف الى كل ذلك، من المهم جدّاً أيضاً السعي الى زيادة تصدير صناعتنا المحلية وتخفيض الاستيراد في العملة الصعبة، والمهم جدّاً أيضاً هو توحيد سعر الصرف".

وشدّد البستاني على أن استيراد كل المواد الغذائية والدوائية هو أمر متاح للجميع ولكن الازمات التي واجهناها في السنتين الماضيتين كانت نتيجة جشع بعض التجار لكن في المقابل هناك تجّار شرفاء يتميزون بالحس الوطني والنزاهة وهم من يدفعون الضرائب على أنواعها والجمارك وال TVA، ما يشكّل العامود الفقري لواردات وإيرادات الدولة والتي تبنى الموازنة على أساسها.

واعتبر البستاني أن قانون المنافسة هذا يجب أن يحقّق التوازن بين حقوق المستهلك وواجبات التجار مع مراعاة حقوقهم التنافسية لتأمين أفضل الاسعار والجودة.