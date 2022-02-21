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برعاية Tim Tebow Foundation، نظم مركز سكيلد لدعم ذوي الصعوبات التعلمية والتحديات يوم الجمعة الواقع فيه 18 شباط 2022، حفل Night to Shine، وهو حدث عابر للقارات والبلدان يجري هذا العام في 24 بلد.

جرى الحفل في قاعة الياس الصليبي في مركز مور للمؤتمرات ( Moore Conference Center) التابع للجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي، وهي الجمعية المظلة التي ينضوي تحتها مركز سكيلد.

شارك في الحفل 43 شاب وشابة من ذوي الارادة الصلبة أتمّوا أو تجاوزوا الـ 14 من العمر، جاؤوا من المؤسسات التالية: الجمعية اللبنانية للتربية المتخصصة، رسالة سلام، مركز الشمال للتوحد، ربوعنا، Step Together، Café Agostina، Arab Autism Association (AAA)، ACSAUVEL، La Felouq، الينبوع. كما كان هنالك مشاركين منفردين وعدد من أبناء أعضاء مجموعة الدعم لأهالي الاطفال ذوي الارادة الصلبة Parent2Parent التي أطلقها مركز سكيلد منذ بضعة أعوام.

هذا العام، وبسبب فيروس كورونا، ومن أجل تفادي انتقال العدوى بين المشاركين والمنظمين، جاء تنظيم الحفل على الشكل التالي. استقبل فريق سكيلد الشابات والشباب طوال النهار، بدءا من الساعة التاسعة صباحا، وفقا لبرنامج، حيث كان يجري استقبال كل مجموعة من المشاركين عند مدخل القاعة المفروش بسجاد أحمر، كما في حفلات النجوم العالميين والملوك، كل مشارك مع مرافق أو مرافقة، بعد اتخاذ الصور والحصول على العناية بالشعر للفتيات وتلميع الاحذية للشباب المعهودتين منذ أول مرة نظم فيها سكيلد الحفل، انتقلت كل مجموعة للمشاركة بالنشاطات الحرفية. في الختام، وقبل التوديع حصل كل مشارك على هدية تذكار من سكيلد وكان هنالك المزيد من الصور التذكارية.

وتميّز الحفل هذا العام بمشاركة نجوم في مجال كرة السلّة في لبنان، لا سيما: وائل عرقجي ولقد توّج اللاعب المميز لدورة كأس آسيا لكرة السلة لعام 2022 التي فاز في نهايتها لبنان، بالاضافة الى وليد ضمياتي وإيلي مشنتف وغيّاث ديبرا ولاعبي فريق الهومنتمن برفقة قائدة الفريق دانيال بغداديان. بالاضافة إلى ذلك حضرت الحفل كل من الممثلتين إلسا زغيب وسارة أبي كنعان. ولقد شكل وجود هؤلاء المشاهير مفاجأة أضفت المزيد من الفرحة والبهجة على المشاركين، كما ساهم في التأكيد على حق أصحاب الارادة الصلبة بأن يمرحوا مثل اترابهم، وعلى حقهم بالدمج في المجتمع رغم التحديات التي قد تحد من امكاناتهم.