living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلدية القبيات: قطع الاشجار في خراج بزبينا متاجرة بالثروة الحرجية لجني الاموال

21
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أبدى مجلس البيئة في القبيات أسفه واستنكاره "لتكرار عمليات قطع الاشجار الحرجية في غابات عكار، وآخرها ما حصل في غابات السنديان في خراج بلدة بزبينا.

وأشار في بيان، الى أنه "لا يمر يوم من دون أن تأتينا، وللأسف، أخبار عن تعديات هنا وهناك على غاباتنا في عكار مع صور لمجازر قطع اشجار، تحت شعار "بدنا نتدفى". بالرغم من أن جدودنا عاشوا حياتهم كلها على الغابة كمصدر وحيد للطاقة، إلا أنهم لم يقوموا أبدا بمجازر مثل التي نشهدها حاليا. إن من يذهب إلى الغابة ليأخذ منها حطبا لبيته لكي يمضي فصل الشتاء، يأخذ ما يكفيه من حطب يابس وما أكثره، ومن الأغصان التي تشحل ومن جذوع السنديان التي تفرَّد وهذا ما لا يضر بالغابة ويكفي حاجة المواطن".

وأكد أن "ما يحصل حاليا، ومؤخرا من تعد جائر على الغطاء الحرجي لبلدة بزبينا، يندرج تحت عنوان المتاجرة بالثروة الحرجية لجني الأموال من الأشجار المتواجدة في الأراضي الخاصة والعامة تحت عنوان "قص وبيع".

وأوضح أنه "منذ فترة وجيزة والقطع هو سيد الموقف في غابات بزبينا في منطقة الكاف وفي محلة البلاطة وجورة سليمان، متناولا السنديان بشكل رئيسي، ومهددا الثروة الحرجية التي سيكون مصيرها الزوال إن بقينا على هذا المنوال".

وتمنى على "مأموري مخفر أحراج عين يعقوب ومن شرطة بلدية بزبينا ومن قوى الأمن، تسجيل محاضر ضبط بمفتعلي هذه الاعتداءات المتكررة"، آملا من "بلدية بزبينا متابعة طلبها إنشاء محمية في أحراجها لما في ذلك من وضع حد للتعديات بكل اشكالها على مواقع بزبينا الطبيعية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout