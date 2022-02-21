بلدية فنيدق: لا لفرض الاشتراك بمولدات الكهرباء بالقوة وسنتخذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين

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أكدت بلدية فنيدق في بيان توجهت به الى الاهالي، بأن "مولدات الكهرباء ملك خاص وليست ملكا للدولة، لذلك لا يمكن فرض الاشتراك به بالقوة، فالضرر بمصالح الناس مرفوض شرعا وقانونا، ونسبة المشتركين 85 في المئة يسددون المستحقات بوقتها، ولا يجوز لـ 15 في المئة أن يتسببوا بحرمان الأكثرية من نعمة الإشتراك".



وأعلنت البلدية أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل مخالف، وبالتعاون مع الجهات المعنية وعرض الأسماء أمام الرأي العام، لكشف كل من يتسبب بحرمان 6000 وحدة سكنية في البلدة من الإشتراك، مع تحمل كامل المسؤولية القانونية والإنسانية"، متمنية على "الجميع التعاون مع ادارة الإشتراك باحترام واهتمام قبل فوات الأوان".