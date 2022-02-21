A + A -

قام نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني طارق الخطيب على رأس وفد بزيارة قضاء حاصبيا.

استهل الجولة بزيارة منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي ثم انتقل الى السرايا الشهابية حيث عقد اجتماع مع الحزب الديمقراطي اللبناني.

بعدها انتقل الوفد الى الهبارية للقاء الجماعة الإسلامية ومن ثم قدم التعازي باسم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بكاهن رعية الكفير نعمة ابو رحال كذلك تقدم بواجب التعزية لكبير مشايخ البياضة الشيخ غالب قيس بوفاة نجله،

كما التقى الوفد الدكتور محمد حمدان رئيس رابطة ابناء العرقوب.

ثم انتقل الوفد الى قضاء مرجعيون حيث زار رئيس بلدية بلاط علي رمضان وبعدها زار رئيس نادي شبيبة مرجعيون مالك راشد.

وليلا التقى الوفد كاهن رعية جديدة مرجعيون للروم الارثوذكس الاب فيليب عقلة