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حجار: مرحلة التقييم واختيار الأسر الأكثر حاجة بدأت

21
FEBRUARY
2022
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 صدر بيان عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار، أشار فيه الى ان بعد إقفال باب التسجيل على شبكة "دعم" للإستفادة من برنامجي أمان والبطاقة التمويلية منتصف ليل 31 كانون الثاني 2022 وتسجيل 582,825 أسرة حتى هذا التاريخ، بدأت مرحلة التقييم وإختيار الأسر الأكثر حاجةً بطريقة ممكننة وبدون أي تدخل بشري.

فبعد تطبيق معايير الاستبعاد التي أعلن عنها سابقاً، تمّ إقصاء 41,697 إستمارة لعدم أهليّة هذه الأسر للإستفادة بإعتبارها ميسورة. كذلك، تمّ إقصاء:
- 36,648 إستمارة مزدوجة
- 7,878 أسرة تستفيد من برنامج الأسر الأكثر فقراً
كما عُلّقت إمكانيّة الإستفادة ل 114,602 إستمارة بسبب عدم توفّر كل المعلومات المطلوبة. لذا ندعو أصحاب هذه الإستمارات إلى إستكمالها وإرسالها عبر تسجيل الدخول من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور.
إذاً، في المرحلة الأولى، تمّ تحديد 200,000 أسرة لبنانية مؤهلة للاستفادة من برنامج "أمان". إختيرت هذه الأسر من بين الاستمارات التي أرسلت وتتضمّن معلومات كاملةً وفقاً لمعايير أساسية متداخلة مثل:
- الدخل المعدوم أو المحدود لدى الأسرة
- وجود فرد واحد على الأقل من الفئات الأكثر هشاشة مثل ذوي الإحتياجات الخاصة
- كبار السنّ فوق ال 64 عاماً
- أفراد قاصرين
- أو أسرة تعيلها إمرأة بدخلٍ معدوم أو محدود
كما إعتُمِدَت معايير أخرى مثل وضع المسكن وعدد الغرف فيه وعدد السيارات المملوكة من قبل أفراد الأسرة الواحدة.
بعد إنجاز عمليّة إختيار الأسر المؤهّلة للإستفادة، بدأت الزيارات المنزلية من قبل برنامج الأغذية العالمي (WFP)، والشركات المتعاقدة معه، يوم الخميس في 17 شباط 2022، حيث يزور يوميا حوالي 500 مسّاح عددا محدّدا من الأسر المؤهّلة للإستفادة، للتأكّد من المعلومات التي تمّ إدراجها في الاستمارة خلال عمليّة التسجيل.
ستجري الزيارات المنزلية على مراحل لتحديد ال 150,000 أسرة التي ستستفيد من برنامج "أمان" لمدّة عام واحد ، على أن يبدأ الدفع خلال شهر آذار المقبل . يُذكر أن التمويل لبرنامج "أمان" مؤمّن من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار.

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