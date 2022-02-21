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جولة مفاجئة لمدير عام الزراعة ومدير عام الاقتصاد على مزارع ومسالخ المواشي والدواجن في الشويفات

21
FEBRUARY
2022
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قام مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر يرافقهم رئيس مصلحة الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة يحيى خطار بجولة مفاجئة على مسالخ ومزارع المواشي والدواجن وبعض نقاط البيع في الشويفات
 
وقد شملت مزارع ومسالخ سليمان للمواشي وشركة العشي للمواشي والهادي وpoule d’or للدواجن للتأكد من جودة اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن .
 
وخلال الجولة اكد مدير عام الزراعة لويس لحود ان مديرية الثروة الحيوانية ودوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية تقوم بالكشف الدوري على المسالخ والمزارع في كل لبنان لضمانة سلامة وجودة المنتوجات ولتعزيز سلامة الغذاظ وللتأكد من الالتزام بتطبيق القرارات التنظيمية وكافة المعايير الصحية لحماية المواطن اللبناني واشاد لحود باحترام المسالخ والمزارع للمعايير والشروط المحددة في القرارات رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة .
 
من جهته اثنى مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر على التعاون القائم بين فرق العمل في وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة واكد على استمرار التنسيق لحماية المستهلك اللبناني ودعا النقابات المعنية الى خفض الأسعار بعد انخفاض سعر صرف الدولار الاميركي تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين واكد ابو حيدر على استمرار فرق وزارة الاقتصاد والتجارة في كل لبنان على ضبط اسعار المواد الغذائية
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