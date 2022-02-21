جلسة تشريعية في الأونيسكو وهذا ما تم اقراره حتى الساعة

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بدأت جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو وعلى جدول أعماله 22 بندا، واقرّ المجلس قانون المنافسة بمادة واحدة.

كما أقر المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ في المرسوم الرقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.

وتم سحب إقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

وأقرّ إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).

هذا وتم اقرار اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، كما المجلس أقر قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الصرف والجباية كما عدلته لجنة المال والموازنة الى حين اقرار موازنة ٢٠٢٢.

كما اقر المجلس قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي بعدما وضع على جدول الأعمال بناء لمطالبة النائب كنعان.

وطالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في بداية الجلسة التشريعية بإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعهم على جدول أعمال جلسة اليوم.

كما طالب بإضافة بند القاعدة الاثني عشرية على جدول الاعمال لاقراره لوقف الفوضى في الصرف الى حين اقرار الموازنة والنواب يوافقون وبري يدرجه للاقرار.

بدوره، وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي على جدول اعمال جلسة اليوم استجابة لمطالبة كنعان بذلك.

بدوره، قال النائب اسعد درغام خلال جلسة مجلس النواب، ليرد في مداخلته على القوات قائلا: "يجب انصاف الرتباء في الامن الداخلي والامن العام".

واضاف: "مبارك إقرار قانون ترقية الرتباء في المديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام".