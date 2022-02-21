بدران التقى الأساتذة المتفرغين في اللبنانية بحضور كلاس

A + A -

استقبل رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، في مكتبه في مبنى الإدارة المركزية – المتحف، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني، أمين سر الهيئة دانيال قطريب، منسق صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية مجتبى مرتضى ونجاد عبد الصمد، في حضور وزير الشباب والرياضة جورج كلاس.

وتشاور المجتمعون مع الوزير كلاس، باعتباره ابن الجامعة، في الملفات العالقة، وتم “تأكيد أهمية تنفيذ مطالب الجامعة اللبنانية لا سيما استعادة صلاحيات مجلسها وتعزيز موازنتها، ومن ضمنها موازنة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية إضافة إلى ضرورة إنجاز ملفات التفرغ ودخول الملاك، وتعيين عمداء أصيلين وصيانة المجمعات الجامعية”.

وقد وعد الوزير كلاس بـ”طرح ومتابعة قضايا الجامعة اللبنانية على طاولة مجلس الوزراء”.