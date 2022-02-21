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أسرار الصحف ليوم الاثنين 21 شباط 2022

21
FEBRUARY
2022
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البناء

ـ خفايا
قالت مصادر انتخابية في المعارضة التي تضمّ جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنواب المستقيلين إن حواصلها المؤكدة لا تزيد عن العشرة وهو عدد مقاعدها السابقة، لكنها تنافس جدياً على خمسة أخرى وبنسبة أقل على خمسة ثانية.
ـ كواليس
قالت مصادر على صلة بملف الترسيم الحدود البحرية إن التصريحات الأخيرة الرئاسية والوزارية والسياسية ألحقت ضرراً بموقع لبنان التفاوضيّ ما أظهره تراجع نبرة المبعوث الأميركيّ في التحدث عن حسم الخط 23 وانتقاله للحديث عن هوف 2.

الجمهورية
ـ أبدت مراجع قانونية دولية قلقها ممّا سمّته المواجهة القضائية - الأمنية في لبنان، وطلبت تقارير مفصّلة حول كيفية مواجهة المسؤولين للمخارج المقترحة.
ـ توجّهت الأنظار الى منطقة لبنانية شهدت في الفترة الأخيرة مجموعة من عمليات السلب والنهب على خلفية تبادل العراضات بين مجموعة مُهرِّبين.
ـ رجّحت أوساط ديبلوماسية أن تكون زيارة موفد أجنبي يمثل عاصمة فاعلة، تمهيداً لزيارة مسؤول كبير للبنان.

اللواء
ـ همس
نشطت الاتصالات بين شخصية سنّية بارزة وعاصمة عربية في إطار البحث عن صيغة لترتيب البيت السنّي عشية الانتخابات النيابية!
ـ غمز
قابلت رموز الجالية اللبنانية في بلد عربي بكثير من التحفظ والاعتراض طروحات نائب بيروتي لأنها لا تخدم مساعي توحيد الصف الجارية على أكثر من صعيد داخلي وخارجي!
ـ لغز
تُشكك ماكينة إنتخابية لحزب بارز بنتائج العديد من الدراسات الإستطلاعية في بعض الدوائر الإنتخابية، لأنها غالباً ما تكون «غب الطلب»، لمصلحة ممولي هذه الدراسات!

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