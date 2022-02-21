عناوين الصحف ليوم الاثنين 21 شباط 2022

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الأخبار

ـ اسرائيل ترغب: يخسر أصدقاء حزب الله المسيحيون ويربح أصدقاؤنا

ـ مصير الانتخابات بين السنّة!

ـ ما كان العدو يخشاه... تحقّق

ـ «غرندايزر» أخذ الحبّ العظيم

البناء

ـ المقداد للإسرائيليّ: قادرون على الردّ… وعبداللهيان: قريبون جداً من الاتفاق

ـ برّي: لبنان محاصَر عربياً والخلاف في المبادرة الخليجيّة حول 1701 و1559

ـ فياض يكشف أن الاستثناء الأميركيّ من العقوبات للاستجرار عبر سورية غير نهائيّ

الجمهورية

ـ الجلسة التشريعية نجماها المنافسة والقضاء

ـ الترسيم البحري والتصعيد الجوي

ـ مقاربة جديدة تُعيد الودائع كاملة الى أصحابها

ـ لبنان جهّز خطة (B) و(C) لتأمين القمح

ـ إسرائيل تتوقع إحياء الاتفاق النووي الإيراني

اللواء

ـ النفايات تتقدّم الكهرباء.. وتدابير الانتخابات برسم المصارف!

ـ القضاء المنقسم ينتظر قانون استقلاليته.. وغضب أهالي شهداء المرفأ مرشّح للتصعيد

ـ الإمارات تدعو جيوش الدول الحليفة لبناء «درع» وقائي لمواجهة الهجمات بالطائرات المسيّرة

ـ محادثات الفرصة الأخيرة بين ماكرون وبوتين وسط أنباء عن إعطاء الأوامر لبدء غزو أوكرانيا

الديار

ـ ملف الكهرباء... بين الإنقطاع المُحتّم والتجاذبات السياسية: مصير مجهول

ـ المرحلة الإنتقالية توازي بأهمّيتها الحلّ الشامل... فما هي خطّة الحكومة؟

ـ ملاحقة حاكم مصرف لبنان ما دونها تداعيات إقتصادية ومالية ونقدية