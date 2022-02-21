«اللواء»: جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الاربعاء

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علمت «اللواء» انه تمت دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في جلسة عادية بعد ظهر الاربعاء المقبل في السرايا الحكومية، وهي مخصصة في اغلبها لملف خطة معالجة النفايات وما يتفرع عنها ضمن جدول اعمال من 18 بنداً، بينما لن يتم طرح ملف الكهرباء لوجود وزير الطاقة والمياه وليد فياض في الامارات العربية المتحدة الاسبوع المقبل لحضور مؤتمردولي حول الطاقة.

ومن أبرز بنود جدول اعمال الجلسة حول ما يتفرع من ملف النفايات: البند 2 مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة رواتبهم وفئاتهم ودرجاتهم والنظام الداخلي للهيئة. البند 9 عرض مجلس الانماء والاعمار تلزيم وصيانة وحراسة مطمر الناعمة الصحي. اضافة الى بنود اخرى تتعلق بتجديد عقود شركات الكنس وجمع النفايات وادارة وصيانة مراكز معالجة النفايات الصلبة في عدد من المناطق.