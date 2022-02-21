الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة

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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة من البيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر تضمنت الآتي:





" -ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25،24،23،22،21و 28 /2 /2022 ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.



- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 19 /2 /2022 ولغاية 28 /2 /2022 بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقتي: السمرلاند ـ الجناح، وثكنة سعيد الخطيب ـ حمانا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.



- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 31 / 1 /2021 ولغاية 25 / 2 /2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية."