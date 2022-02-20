بشرى من وزير الطّاقة عن التغذية الكهربائية.. ما هي؟

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أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنّه "إذا لم يتم إقرار خطة الكهرباء، فإن اللبنانيين سيتكلفون 70 مليون دولار كل شهر"، وقال: "سنكشف من يقف وراء تأخير إقرار الخطة في مجلس الوزراء ولا أتوقع معارضة قوية عليها ولكن ملاحظات".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أوضح فيّاض أنّه "أرسل نسخة غير رسمية باللغة الإنكليزية لخطة الكهرباء على غروب واتساب مجلس الوزراء للإطلاع عليها ومناقشتها"، وأردف: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يطلب تعديلات على الخطة، وهو على اطلاع عليها مع وزير المالية يوسف خليل".

وتابع: "لم أكُن على خطأ عندما طلبت سلفة لخطة الكهرباء ويوم الاربعاء سيتم ارسال النسخة العربية لمناقشتها الجمعة المقبل".

وأعلن وزير الطاقة أنه في حال تم إقرار خطة الكهرباء، فإن "التغذية الكهربائية ستزيدُ من 3 إلى 9 ساعات وبمساعدة مصر والأردن وأميركا ممكن أن نصل إلى 10 ساعات".

وأضاف: "السفيرة الأميركية دوروثي شيا تعهدت بمساعدة لبنان في استجرار الغاز المصري وكهرباء الأردن ".



