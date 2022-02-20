مستشفى الحريري: 39 إصابة و19 حالة حرجة ولا وفيات

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وتضمّن الأتي:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 215 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 39

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1611 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن وضعها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19

– حالات وفاة: 0”

وكرر المستشفى “أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.