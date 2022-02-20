بيان لوزير الإتصالات بشأن تحديد حضور الموظفين في الإدارات

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: "يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات، ان يوضح ما يلي:



بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع، الذي طلب من الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تحديد حضور الموظفين بنسبة لا تقل عن ٦٦% من العدد الاجمالي للموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار التدابير والاجراءات اللازمة للوقاية من تفشي الوباء".



وأضاف البيان, "بتاريخ 3 كانون الثاني 2022 (منذ شهر ونصف)، أصدر وزير الاتصالات التعميم 1/1 الذي جاء فيه: بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع رقم 1000/1228 (مرفق ربطا نسخة عنه)، يطلب الى كافة المديريات والمصالح والهيئات في وزارة الاتصالات وشركات الخليوي تحديد حضور الموظفين مداورة بين 4 ايام في اول اسبوع و3 ايام في الاسبوع الذي يليه (او العكس) وهكذا دواليك."

وتابع, "بتاريخ 16 شباط 2022، أصدر مدير عام هيئة "اوجيرو" السيد عماد كريدية تعميما يطلب اعادة تفعيل ترميز البصمة واعتماد جداول للعمل من المنزل".



وأكّد المكتب الاعلامي في بيانه "ان الوزير القرم منذ تسلّمه مهامه يضع نصب عينيه ليس فقط تأمين استمرارية قطاع الاتصالات بل تطويره وتنميته وهذا الامر لا يمكن ان يحصل الا من خلال المحافظة على الموظفين وحقوقهم وراحتهم لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ بها".



وشدّد على ان "الوزير القرم حريص كل الحرص على شؤون الموظفين كما حرصه على القطاع ومتعاون لأبعد حدود ومستعدٌّ لأي مساعدة ممكنة في سبيل تجاوز الصعوبات، وتذليل العقبات مهما كان حجمها".