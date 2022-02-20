تجمع متقاعدي قوى الامن: نحن أصحاب الحق وانتم الظالمون

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أعلن تجمع متقاعدين- قوى الامن الداخلي، في بيان أن “ما بعد يوم الاربعاء 16 شباط ليس كما قبله، وإننا لن نرضى الإذلال على أبواب المستشفيات والمصارف بعد اليوم ونريد حقوقنا كاملة”.

أضاف البيان: “أمام أرواح الاطفال والكرامات ولقمة العيش تسقط المحرمات، وعروشكم الواهية ليست بمأمن من غضبنا ولا من غضب عوائلنا. ستكفون، ورغما عنكم، عن إذلالنا على أبواب مصارفكم واقلعوا عن معاملتكم الإجرامية المغتصبة لحقوقنا، فما يحول لنا من وزارة المالية هو حق لنا، ونحن، أصحاب الحق، نقرر كيف ومتى نتصرف بحقنا، وليس لأحد آخر، مهما علا شأنه أن يقرر عنا كيف ومتى نحصل عليه ويقرر مصيره، هذه حقوقنا المصانة بالقوانين ولا تخضع لاحتيالكم انتم ومصرف لبنان، لن نسمح لكم أن تحتفظوا بأموالنا في خزائنكم، بل هو حق لنا نتصرف به كما نشاء، نحن أصحاب الحق وانتم الظالمون”.

وختم البيان: “نحن رجال أفعال ولسنا رجال أقوال، لا تجربونا، لأنكم حينها ستندمون جدا على قراراتكم الغوغائية والفوقية وغير المدروسة”.