الوزير باسيل يتفقّد طرقات في قضاء البترون ويشرف على تنفيذها

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تفقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عددا من الطرقات في قضاء البترون شملت كل من بلدات كور ، زان ، كفرحتنا ، أسيا ، بساتين العصي ، كفور العربي ، كفرحلدا ، بيت شلالا، تنورين التحتا ، تنورين الفوقا وحدث الجبة ، وهي طرقات ممولة من البنك الدولي بمواصفات عالمية ، وكان قد بدأ العمل عليها العام ٢٠١٧ وقد تابعها منذ ذلك الوقت النائب باسيل ويشرف تباعاً على تنفيذها. ورافقه في جولته اليوم كافة الجهات المشرفة والمنفذة للطرقات الاربعة واستمع الى طلبات البلديات والمواطنين بخصوصها واجرى الاتصالات اللازمة لتنفيذها.