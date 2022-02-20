بلدية بشري توضح تدبير منع الباصات من التوجه إلى الأرز

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نفت بلدية بشري في بيان اليوم، "الحملة المبرمجة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام عن سابق تصور وتصميم، عبر محاولة التصوير أن البلدية تقطع الطريق أمام المتوجهين إلى منطقة الأرز".



وقالت: "لذلك يهمنا أن نوضح للرأي العام ومنعا لتشويه الحقائق، أن تدبير منع الباصات غير المجهزة من التوجه إلى الأرز قبل الساعة 11.30، تدبير درجت البلدية عليه منذ أكثر من 20 عاما، منعا من انزلاق الباصات وحفاظا على السلامة العامة والمرورية، وتسهيلا لوصول جميع المواطنين من دون استثناء إلى منطقة الأرز بسلامة".



وختمت: "عليه، نطلب من كل وسائل الإعلام، الاستعلام والتحقق من أي معلومة قبل نشرها، منعا لأي لغط وتشويه للحقائق".