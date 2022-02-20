قوى الامن: تدابير سير في محيط الاونيسكو تحضيرا لجلسة مجلس النواب

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة الآتي: "يعقد مجلس النواب بتاريخي 21 و 22-2-2022، جلسة في قصر الأونيسكو - بيروت. لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6,00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:



منع مرور السير:

- القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

- داخل نفق الماريوت - بالاتجاهين- وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعودا، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

- عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

- عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

- تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

- من شارع برلين باتجاه تقاطع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر الروشة.

تحويل السير القادم من:

- نصر الروشة وتحويله صعودا باتجاه شارع شاتيلا / استراليا.

- تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

- ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين - الكارلتون - ديغول.

- ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

- "السمرلاند" - حديقة بن زايد صعودا باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر - الماريوت".