الموت يغيب الفنان سامي كلارك

غيب الموت فجر اليوم الفنان اللبناني سامي كلارك عن عمر يناهز الـ74 عاما.

للراحل العديد من الأعمال الفنية فقد غنى كلارك أيضاً بالفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية وغيرها. وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل غريندايزر إذ غنى المقدمة والنهاية وجزيرة الكنز (أنمي).

من أبرز أعماله:

آه آه على هالأيام

قومي تنرقص يا صبية

موري موري

بتتذكري

وطني الحب وطني النار

قاضي الغرام

تامي

أنا جاي من الأحزان

موطني موطني

قلتلي ووعدتني

خبي عيونك خبيها

الليلة بدي أتزوج

دلونا

في مخبأي الهادئ

قومي تا نرقص

قلتيلي وعدتيني

أمي

فلش النسر جناحه

أرضي أرض البطولة

اوتوبيس الثورة جاي

وقف الشعب ورفع الصوت

رصاصتنا بتسوى مية

في سبيل المجد

عطشان يا صبايا

يا أم خلخال الدهب

البنت الحلوة

كنا يومين

أمرك حبيبي

لوين بدي روح

خذني معاك

مري مري

مارينا

لمن تغني الطيور

هواك

بوطني

لماذا يا الزي

بنو بينه

حين تأتي الشمس

عيون البدوي

على أجنحة الحب

يجب أن ينزل مرة أخرى

أغنية المسلسل الكرتوني الشهير جزيرة الكنز.

أغنية المسلسل الكرتوني الشهير غراندايزر.

أغنية المسلسل الكرتوني «السبع المدهش حول العالم في ثمانين يوماً»

أغنية شارة مسلسل كشف الأقنعة