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قوى الامن: مروج عملة مزيّفة ينشط ضمن محافظة جبل لبنان في قبضة شعبة المعلومات

20
FEBRUARY
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:
 
"بنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الاستعلامية المستمرة، توصلّت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، الى تحديد هوية مروّج عملة مزيّفة ينشط ضمن محافظة جبل لبنان، ويدعى:
ج. س. (من مواليد عام 1995، سوري)
 
بعد عمليّة رصدٍ ومراقبة، نفّذت دورية من الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة الكسليك، حيث تمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية لونها أحمر، تبين أنها مسروقة.
بتفتيشه والدّراجة تم ضبط، ما يلي:
 
- أوراق نقدية مزيّفة بقيمة /2800/ دولار أميركي.
- مظروف بداخله مادّة السالفيا، زِنته /2،5/غ قائم.
-غرام واحد من مادة "باز الكوكايين".
- هاتف خلوي، ومبلغ مالي صحيح، بالعملتين اللبنانية والاميركية.
 
 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة، وأنه ينشط في مناطق: الدورة، انطلياس، جونية وطريق المطار.
 
 أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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