سلسلة لقاءات لمنسق التيار في المانيا في البرلمان الألماني

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قام منسق التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي بزيارة البرلمان الألماني في برلين وتم اللقاء مع الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي في برلين وامين عام كتلة الحزب في برلين النائب شتيفان أفرس Stefan Evers cdu .

وخلال اللقاء تطرقنا ألى عدة امور مهمة حول الأوضاع العامة في لبنان والمرحلة الأقتصادية الصعبة التي تمر بها كما ركزنا على موضوع التوأمة بين برلين وبيروت وما يمكن ان تقوم به المانيا الى جانب لبنان ومواضيع اخرى كالأطفاء والدفاع المدني ومسألة الأندماج واوضاع الجالية اللبنانية في المانيا وشرحنا الوضع العام في لبنان ومجريات، الأمور في الوقت الحاضر واكد السيد شتيفان ايفرس ترحيبه في هذا الحوار واللقاء بيننا وعلى التعاون ولقاءات جديدة ستتم بيننا في المستقبل.

وفي الختام شكر المنسق السيد ايفرس واكد على العمل المشترك والشكر الدائم لكتلة الحزب وللدولة الألمانية.