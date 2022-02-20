قاووق : لايمكن لاحد أن يهدد المقاومة

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قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في احتفال في عيتيت قرب صور : ان المقاومة في العام ٢٠٢٢ في أقوى مراحلها التاريخية كمّاً ونوعاً، ولا يمكن لأحد أن يهدد وجودها لا بالحرب ولا بغير الحرب.

واضاف : ان المعادلات قد تغيّرت ، حيث أن "المسيرات الإسرائيلية" كانت تخترق الأجواء اللبنانية، واليوم أصبحت "المسيرات اللبنانية" تخترق أجواء الكيان الإسرائيلي.

وأشار قاووق إلى ان الصهاينة اليوم غارقون في بحر الذعر لعدم قدرة جيشهم على حمايتهم، مشدداً على أنه "لمسيّرة"حسان رسالة بليغة جداً جداً، وقد قرأها العدو جيداً، وهي أصابت القدرات العسكرية الإسرائيلية بصدمة ومهانة ومذلة تاريخية