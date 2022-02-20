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مبارزة: زياد الشويري رئيساً بالتزكية لإتحاد المتوسط لولاية جديدة

20
FEBRUARY
2022
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انتُخب الرئيس الفخري للإتحاد اللبناني للمبارزة زياد الشويري رئيساً لإتحاد دول البحر المتوسط للمبارزة لولاية جديدة بعد ترؤسه الإتحاد منذ 2017. 
 
وكانت الجمعية العمومية للإتحاد المتوسطي قد انعقدت في برشلونة( اسبانيا) حيث فاز الشويري بالتزكية بإجماع الدول الأعضاء.
 
ويضم الإتحاد 22 دولة متوسطية  بينها دولتين بصفة مراقب.
 
وقد جاءت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي كالآتي
 
، زياد الشويري (لبنان) رئيساً،فينتشانسو دي بارتيلوميو (ايطاليا) نائباً للرئيس
 
، رؤوف برناوي (الجزائر) نائباً للرئيس ،ألان غارنييه (فرنسا) أميناً عاماً
 
، انطونيو غارسيا هرنانديز (اسبانيا) أميناً للصندوق،ايبوكراتس مانوداكيس (اليونان)
 
، أيمن منير (مصر)،مارتينا زمايك (كرواتيا)،يسري بواب (تونس) ومومنهان بيلغين (تركيا)(اعضاء مستشارين).
 
كما عيّن المكتب التنفيذي  اللبناني جورج ميشون مستشاراً لرئيس الإتحاد. 
 
وفي ختام اعمال الجمعية العمومية، شكر الشويري الإتحادات الأعضاء على الثقة التي منحوه إياها، وإعطائه الفرصة لقيادة الإتحاد لولاية جديدة، متمنياً التعاون والإستفادة من دول الطليعة في المبارزة لتطوير هذه الرياضة في دول المتوسط التي تحتاج الى خبراتهم.
 
كما وجّه الشكر  خاصة  الى رئيس الإتحاد الدولي أليشير اوزنانوف على دعمه الدائم لإتحاد المتوسط والى الإتحاد اللبناني للمبارزة على تبنّي ترشيحه وعائلة المبارزة اللبنانية.
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