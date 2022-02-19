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وزارة الثقافة ردا على متناولي أعمال ترميم قلعة صيدا البحرية: ما توصو حريص

19
FEBRUARY
2022
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أصدرت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بيانا حول أعمال ترميم وصيانة قلعة صيدا البحرية جاء فيه:


"تعقيبا على ما تناولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن أعمال الترميم التي تجري حاليا في قلعة صيدا البحرية، يهم وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار أن تحيط الرأي العام اللبناني عموما والصيداوي خصوصا بالمعطيات الآتية:

حفاظا على تاريخ وإنشاءات قلعة صيدا البحرية، ولحمايتها من الأضرار التي لحقت بها جراء العوامل الطبيعية، تقوم وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وتحت إشرافها المباشر، بأعمال ترميم وصيانة لهذه القلعة التاريخية وهي تراعي الشروط والمعايير العالمية المعتمدة، وتحافظ على القيمة التاريخية والثقافية للقلعة من حيث الأصالة، ويقوم بها فريق من الخبراء المختصين في هذا المجال.إن وزارة الثقافة تشكر الغيورين على حواضر لبنان التاريخية، وتدعوهم إلى التعاون والتنسيق معها للحفاظ على تراثنا التاريخي، وفي هذا السياق يصح المثل الشعبي القائل: "ما توصو حريص".

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