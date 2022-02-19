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بعد اتهام أحد أبناء البلدة بالتعامل مع العدو.. الشرقية تتبرأ

19
FEBRUARY
2022
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أصدر رئيس بلدية ومختارو وأهالي بلدة الشرقية البيان التالي:

"طالعنا خبر توقيف المدعو محمد شعيب من قبل الجهات الامنية بجرم التعامل مع العدو الصهيوني، وكون المذكور وللاسف محسوبا من اهالي بلدتنا في الانتماء العائلي يهمنا ان نوضح الاتي:

اولا نثمن ونكبر الجهود الامنية الواعية واليقظة لأجهزة الدولة في كشف شبكات التجسس والعملاء، الامر الذي يشد عضد المقاومين ويؤكد على ثلاثية الكرامة (الجيش والشعب والمقاومة).

ثانيا: إن بلدة الشرقية بكل عوائلها ومكوناتها لطالما عزفت نشيد الفداء والكرامة الوطنية وما زالت قلعة من قلاع الجنوب المقاوم، تتبرأ اولا من المدعو محمد شعيب الذي كان يعمل صحافيا في احد المواقع الالكترونية المأجورة ولا يشرفنا ان يكون بيننا وبين هذا الرخيص وصلة انتماء، وإن كان في حقيقته انتماء شكليا بالإسم لا اكثر.. فسجل القيد لهذا العميل مسجل في صيدا وقد عاش وتربى بعيدا عن بلدة الشرقية ويكاد لا يعرفه احد ولا يتردد الى بيئتنا كونه ولد ونشأ وقضى مصيره السيئ بعيدا عن بلدتنا وطهر اهلها وصولات رجالها المقاومين.

عهدا لن يكون بيننا ساقط... ومحال للذئاب ان تستوطن عرائن الأسود...

عهدا للمقاومة وسيدها.. ان نبقى مرايا شموسكم وصدى رصاصكم ...

انتماؤنا موسى وعباس وراغب والجهاد عماد... ولا نتشرف بمن باعوا دينهم ووطنهم بأبخس الاثمان."

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