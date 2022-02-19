بالصور - نائب رئيس التيار لشؤون العمل الوطني زار بعلبك الهرمل والتقى الفعاليات الدينية والحزبية

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قام نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون العمل الوطني الوزير طارق الخطيب بزيارة إلى بعلبك الهرمل تخللها عدة لقاءات مع الفعاليات الدينية والحزبية بتاريخ اليوم السبت ١٩ شباط رافقه وفد من مكتب العمل الوطني في التيار ومنسق قطاع البقاع الأستاذ عمار أنطون ومنسق القضاء الدكتور جان بو شعيا و مقرر القضاء السيد جورج مطر وقد شملت الزيارات على التوالي :

مطرانية دير الاحمر للموارنة حيث تم لقاء مع المطران حنا رحمة كذلك تم لقاء مع سماحة المفتي الشيخ خليل شقير كما تمت زيارة سماحة المفتي الشيخ بكر الرفاعي و حزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الأستاذ على حجازي و منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي و اختتمت الجولة بلقاء قيادة البقاع في حزب الله حيث تم التباحث خلال الجولة في أمور وطنية و بعلبكية مشتركة و تعزيز التعاون و التضامن في المرحلة المقبلة.