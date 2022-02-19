صفاء درويش: انتخابات المغتربين في خطر ..

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غردت الاعلامية والصحافية صفاء درويش قائلةً :" انتخابات المغتربين في خطر والسبب هذه المرة ليس تمويل الإنتخابات او السفارات ولا حتى الصراع السياسي على "الحاصل المغترب"، وإنّما مخالفة قانونية تقوم بها الحكومات المتعاقبة، وقد تنفجر اليوم بوجه مجلس الوزراء ورئيسه نجيب ميقاتي. يتّجه مدراء الوحدات الادارية في وزارة الخارجية للاضراب، وذلك بعد مرور 5 سنوات على تشكيلاتهم، والتي لم يصدرها مجلس الوزراء حتى الآن. الاضراب سيوقف كل المعاملات الخارجية للبنانيين، بدءًا من جوازات السفر وصولًا إلى العمل اليومي للسفارات، مرورًا بالتنفيذ اللوجستي للإنتخابات النيابية."