وزارة الطاقة ترد على مجد حرب

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه البيان التوضيحي التالي:

ذكر المرشح عن المقعد النيابي في البترون السيّد مجد بطرس حرب خلال مقابلة تلفزيونيّة على شاشة ال LBCI ومحطة SBI أن مشروعي سدّي المسيلحة وبلعا قد بلغت كلفتهما المليار دولار.

يهمّ وزارة الطاقة والمياه التوضيح للرأي العام وللسيّد حرب أن المدفوعات على سدّ المسيلحة قد بلغت لغاية اليوم ٦٩،١٣٠،٠٠٠ دولار أميركي وعلى سدّ بلعا ٢٤،٠٠٠،٠٠٠ دولار أميركي أي ما مجموعه للمشروعين حوالي ٩٠ مليون دولار. تجدر الإشارة هنا أنّ الأشغال في هذين المشروعين متوقفة جزئيًا أو كليًا منذ تاريخ ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ ويجري العمل على تأمين التمويل اللازم للقليل المتبقي منها إن من خلال الموازنة أو عبر الجهات الدولية المانحة.

من هنا، تتمنى وزارة الطاقة والمياه على جميع المهتمين بملفّ السدود توخّي الدقّة لدى تناول هذا الموضوع الوطني والإستراتيجي وعدم إدخاله في زواريب السياسة وإستقاء المعلومات التقنيّة والمالية من مصادرها الصحيحة.