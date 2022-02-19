نصّار يلتقي وفد خرّجي قسم الإرشاد السياحي في "اللبنانية"

A + A -

التقى وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، وفداً من خرّجي قسم الارشاد السياحي في الجامعة اللبنانية، بحضور نقيبة الأدلاء السياحيين أليسار بعلبكي، وعرض معهم لعدد من المطالب والأفكار التي تعزّز واقعهم ودورهم في مجال العمل في القطاع السياحي.

واتفق نصّار والوفد على ضرورة العمل على استمارة موحدة تتم تعبئتها من جميع الخرّيجين، ليصار بعدها إلى إصدار بطاقة موحّدة من الوزارة تسمح بمزاولة المهنة بصورة رسمية، حيث تتم المتابعة بإشراف نقابة الأدلاء السياحيين، وبالتنسيق مع الوزارة، من خلال ورش عمل تعقد باستمرار في قاعة ليلى الصلح حمادة في الوزارة، بعد أن أبلغ نصّار الوفد وضعها بتصرفهم لإقامة الورش والمحاضرات المطلوبة فيها.