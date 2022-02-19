جولة لوفد العمل الوطني في التيار الوطني الحر وتشديد على تقديم مشاريع وقوانين بغية محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين

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قام وفد العمل الوطني في التيار الوطني الحر برئاسة الاستاذ طارق الخطيب، أمس الخميس، بزيارة منزل الدكتور سالم يكن في ابي سمراء الذي استضافهم على مأدبة غداء حيث تناقش المجتمعون بعدها بمواضيع سياسية وانتخابية...

كما زار الوفد الذي ضم ايضا النائب اسعد درغام منزل الشيخ محمد درويش في ابي سمراء حيث كان بين الحضور ائمة مساجد وأصحاب مصالح تجارية وصناعية عبروا عن همومهم الاقتصادية والمعيشية والذين وشددوا على قيمة لبنان الحضارية في العيش الواحد بين كل طوائفه ومذاهبه، بحيث أشار الخطيب إلى هوية التيار الوطنية واللاطائفية إذ يضم في صفوفه منتسبين من كل المذاهب ويدافع عن كل مذهب يشهر بالغبن بمكان ما، وأشاد الخطيب بوقفة فخامة رئيس الجمهورية الداعمة للرئيس الحريري أثناء أزمته في ٤ تشرين الثاني ٢٠١٧ حتى عودته الكريمة والامنة إلى وطنه ومحبيه. كما نوّه بالمسعى الذي قام به في هذا الاتجاه انذاك الوزير باسيل حيث جال العديد من العواصم الاوروبية في ثلاثة أيام بغية إيجاد الحل للمأزق الذي عانى الوطن منه جراء ما حصل ..

هذا وشدد كل من الوزير السابق طارق الخطيب والنائب اسعد درغام على دور التيار الوطني الحر في تقديم مشاريع القوانين لاسترجاع الاموال المحولة إلى الخارج ورفع السرية المصرفية والإصرار على التدقيق الجنائي لتحديد مكامن الهدر والفساد في كل دوائر الدولة ووزاراتها ومؤسساتها بغية محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة.

وفي النهاية تمّ قطع قالب حلوى يحمل صورة فخامة الرئيس العماد ميشال عون لمناسبة عيده السابع والثمانين.