المرتضى يلتقي الفنانة التشكيلية لينا المقدم

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التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع الفنانة التشكيلية لينا المقدم التي شكرته على إعادة الحياة للوحاتها بعد 21 عاما، إثر إهمالها في الغرف المغلقة في قصر الاونيسكو، وفق ما قالت المقدم إثر اللقاء .



واضافت :” منذ 21 سنة رسمت هذه اللوحات خلال مشاركتي بمحترف الفن الفرنكوفوني الذي أقيم في طرابلس من ضمن فعاليات القمة الفرنكوفونية التاسعة برعاية الوكالة الدولية للفرنكوفونية. وقد شارك في المحترف 18 فنان أربعة من لبنان و14 فنان من دول أوروبية وأفريقية. وبعد انتهاء المحترف عُرضت اللوحات في الرابطة الثقافية في طرابلس ثم في قصر الأونسكو في بيروت.



وعبرت عن اسفها لعدم إيلاء اللوحات الاهتمام المرجو، وقالت: “أهمللت هذه اللوحات بعد ذلك وتركت بحال مزرية في الغُرف المغلقة لقصر الأونسكو. إلى أن أعاد إحياءها من جديد وأنقذها من التلف السيد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ونُقلت اللوحات إلى المكتبة الوطنية. وكان لي الحظ الكبير أن السيد الوزير أعجب بلوحاتي وطلب مقابلتي للتعرف على الفنانة التي رسمت هذه اللوحات”.



واعربت عن شكرها وامتنانها للوزير المرتضى: “كرمني بعرض لوحة في مكتبه ولوحة أُخرى على مدخل مكتبه. كما شرفني بلقاءه وأنا له من الشاكرين على هذا اللقاء القيم وهذه اللفتة الكريمة جداً. وأود أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للدكتور فواز كبارة الذي تولى مهمة البحث عني وتنظيم اللقاء مع معالي الوزير. تحياتي وتقديري”.