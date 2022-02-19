منخفض جوي سريع في الويك اند.. ولكن استعدوا لنزول قطبي في هذا الموعد

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أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على حسابها على "فيسبوك" ان طقس يوميّ السبت والأحد يستمرّ مُتقلّبا مع إحتمال لتساقط بعض الأمطار والثلوج فوق 1700-1800 خاصةً اليوم السبت خلال النهار.

وأضافت: "مع دخولنا في الثلث الثالث لشهر شباط يوم الإثنين المقبل، تتهيّأ الأجواء من جديد لنزول قطبيّ من المُمكن أنّ تتدنّى خلاله الثلوج ما دون الـ 1000م .

من جهتها توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم السبت غائما إجمالا مع انخفاض درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل ، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في بعض المناطق. يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر فجر السبت بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية بحيث يتحول الى متقلب و ماطر وينحسر مساء.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة .

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.



